Организатору Telegram-бота Userbox Морозкину грозит до 10 лет колонии

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до 10 лет грозит задержанному организатору и владельцу Telegram-бота Userbox Игорю Морозкину.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Морозкин задержан по ч. 5 и 6 ст. 272.1 УК РФ. Санкция по ч. 5 данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 3 млн рублей, по ч. 6 - лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 700 тыс. рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.