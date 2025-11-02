В Иркутской области завели дело против воспитателя детсада об истязании детей

Женщину уже уволили из учреждения

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников детского сада в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

В следственное управление обратилась жительница города Усолья-Сибирского с жалобой на действия работников детского сада и предоставила записи с камер видеонаблюдения, на которых воспитательница дошкольного учреждения истязает детей.

"По данному факту следственным отделом по городу Усолью-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

В настоящее время воспитатель уволена из детского сада. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка деятельности других работников и руководства учреждения.