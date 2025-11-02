На Урале мужчину арестовали за высшее положение в преступной иерархии

По версии органов предварительного расследования, Георгий Акоев имеет уголовный статус так называемого вора в законе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Георгия Акоева, ставшего фигурантом уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Георгию Акоеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 30 декабря", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, следствие считает, что Акоев, имеющий среди лиц уголовно-преступной среды прозвище "Гия Свердловский", занимает высшее положение в преступной иерархии не территории Свердловской области. По версии органов предварительного расследования, обвиняемый имеет уголовный статус так называемого вора в законе.