В Ростове-на-Дону после падения БПЛА ввели режим ЧС в зоне повреждений

Было проведено предварительное визуальное обследование прилегающих территорий места происшествия

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в Первомайском районе на территории, где был нанесен ущерб от падения БПЛА. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале.

Ранее он опубликовал информацию о том, что в связи с атакой в Первомайском районе произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено. Пострадавших жителей нет. Также ударной волной выбило стекла в детском саду.

"Проведено внеочередное заседание КЧС по вопросу ликвидации последствий падения БПЛА в Первомайском районе. <...> проведено предварительное визуальное обследование прилегающих территорий места происшествия. Принято решение ввести локальный режим ЧС в границах района, где нанесен ущерб после падения БПЛА", - написал мэр.

В районе будет организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, также Скрябин поручил провести обход для оценки и фиксации ущерба.