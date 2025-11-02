На Украине судья насмерть сбила человека

Ей грозит до восьми лет тюрьмы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Судья за рулем Lexus сбила насмерть пешехода в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил офис генпрокурора страны.

"31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге Мукачево - Львов подозреваемая, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не снизила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух человек, - говорится в сообщении. - В результате ДТП один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения".

В ведомстве добавили, что уже направлено "представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи". Отмечается, что также направлено ходатайство о временном ее отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Теперь судье грозит до восьми лет тюрьмы.