В Армении 18 человек пострадали в ДТП с автобусом

Транспорт опрокинулся на бок у монастырского комплекса Агарцин Тавушской области

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 2 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус опрокинулся на бок у монастырского комплекса Агарцин Тавушской области Армении. По предварительным данным, пострадали 18 человек, сообщили в спасательной службе республики.

"2 ноября около 15:05 (14:05 по мск) в национальный центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о перевернувшемся автобусе возле монастырского комплекса Агарцин и наличии пострадавших. На место происшествия выехали оперативные группы спасательной службы и подразделения патрульной службы полиции МВД. По предварительным данным, число пострадавших составляет 18 человек", - говорится в сообщении.