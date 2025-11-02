На Урале автомобиль наехал на трех пешеходов

В ДТП один человек погиб, двое ранены

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. В Ирбитском районе Свердловской области один пешеход погиб, еще двое доставлены в больницу в результате наезда легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Ирбитская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, <…> в результате которого пешеход 2009 года рождения погиб на месте происшествия, пешеходы 2009 и 2004 годов рождения были доставлены в Ирбитскую центральную городскую больницу с различными повреждениями", - говорится в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры, ДТП произошло около 20:00 (18:00 мск). На пешеходов совершил наезд ВАЗ-2110, ехавший по автодороге на въезде в деревню Галишева. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области сообщили, что водитель был оперативно обнаружен сотрудниками полиции. Им оказался 20-летний житель деревни Галишева.