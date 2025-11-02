В Благодатном в ДНР при взрыве пострадал мужчина

В Горловке повреждены частные дома, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате взрыва в населенном пункте Благодатное ДНР. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 2 ноября по состоянию на 23:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Благодатное (Волновахский муниципальный округ): в результате детонации ВОП ранен мужчина 1948 года рождения", - сказано в сообщении.

По данным управления, в Горловке повреждены частные дома.