В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

Предупреждение действовало менее часа

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА отменена для Воронежа и Нововоронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - написал глава региона.

Предупреждение действовало менее часа, с 22:52 мск.