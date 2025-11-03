CNN: из-за землетрясения в Афганистане погибли четыре человека

По словам представителя губернатора провинции Балх Хаджи Заида, происшествие также нанесло ущерб Голубой мечети в Мазари-Шарифе

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли из-за землетрясения магнитудой 6,3 на севере Афганистана. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Многие получили ранения, и, согласно имеющимся данным, на данный момент погибли четыре человека". - приводит телеканал слова представителя губернатора провинции Балх Хаджи Заида. По его словам, катастрофа нанесла ущерб Голубой мечети в Мазари-Шарифе.

По оценкам Геологической службы США, число жертв может возрасти до сотен. Отмечается, что землетрясение ощущалось в регионах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. По последним данным, число погибших вследствие стихийного бедствия превысило 2,2 тыс., около 3,6 тыс. афганцев пострадали. 2 сентября в горах Гиндукуш произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5.