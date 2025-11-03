В Индии из-за столкновении автобуса с грузовиком погибли не менее 20 человек

Еще 18 получили травмы

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли, 18 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в индийском южном штате Телангана. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

В автобусе, следовавшем в столицу штата - город Хайдарабад, находилось около 70 пассажиров. Грузовик перевозил гравий. При аварии он врезался в автобус с такой силой, что часть груза просыпалась на транспортное средство, блокируя пассажиров.

На место аварии прибыли спасательные службы. Для извлечения людей использовали экскаваторы.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости и потеря управления водителем грузовика.