Количество жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20

Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в горах Гиндукуш в Афганистане

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав Афганистана.

По его информации, также пострадали 320 человек.

Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в горах Гиндукуш в Афганистане. По ее данным, эпицентр располагался в 37 км к северо-западу от города Мазари-Шариф, где проживают около 523 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.