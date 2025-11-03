МВД Сербии задержало 37 участников беспорядков у парламента в Белграде

В МВД сообщили, что организованная группа участников несогласованного собрания напала на граждан, находившихся на зарегистрированном публичном мероприятии, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнику

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства внутренних дел Сербии задержали 37 человек, участвовавших в нарушении общественного порядка и провоцировании инцидентов во время несанкционированного собрания, прошедшего вечером 2 ноября перед зданием Народной скупщины (парламента) республики. Об этом сообщили в МВД.

"Полиция интенсивно работает над установлением личностей и розыском остальных участников, которые своими действиями угрожали безопасности граждан и государственной собственности.

Полиция продолжит последовательно применять все предусмотренные законом меры с целью сохранения общественного порядка, мира и безопасности всех граждан", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел вечером 2 ноября в центре Белграда, где одновременно проходили два мероприятия - согласованный митинг сторонников президента Александара Вучича и акция оппозиционных активистов. По данным МВД, организованная группа участников несогласованного собрания напала на граждан, находившихся на зарегистрированном публичном мероприятии, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнику. В результате был подожжен один из шатров, где находились люди, один полицейский получил травму. Правоохранители оперативно вмешались и предотвратили дальнейшую эскалацию насилия.