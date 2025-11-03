На МКАД в ДТП погиб человек

Водитель легкового автомобиля въехал в бетонный блок

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля въехал в бетонный блок на МКАД. В результате аварии погиб пассажир, водителя с травмами доставили в медучреждение. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

"По предварительным данным, 3 ноября примерно в 08:12 на 1-м км внешней стороны МКАД водитель автомобиля "Фиат" не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный блок). В результате ДТП погиб пассажир транспортного средства, водитель с различными травмами доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.