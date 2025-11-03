Во Владимирской области в ДТП пострадали четыре человека

На трассе столкнулись три грузовых и пять легковых автомобилей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Во Владимирской области три грузовых и пять легковых автомобилей столкнулись на участке трассы М-12 "Восток", четыре человека обратились за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло 3 ноября около 05:20 мск на 322-м километре автодороги М-12 "Восток" в Муромском районе. По предварительной информации, столкнулись три большегрузных автомобиля и пять легковых. По состоянию на 10:20 мск, известно о четырех гражданах, обратившихся за медицинской помощью, из которых трое находились в легковых автомобилях и один - в большегрузе", - сказали в пресс-службе, уточнив, что среди участников ДТП детей не было.

На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.