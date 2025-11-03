На северо-западе Англии поезд сошел с рельсов

Всего в составе находились 85 человек, о пострадавших не сообщается

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Поезд сошел с рельсов на северо-западе Англии, произошедшее квалифицируется как масштабный инцидент, но о пострадавших не сообщается.

Изначально о происшествии в графстве Камбрия, случившемся в районе 06:10 (09:10 мск), информировала железнодорожная компания Avanti West Coast. Позже служба скорой помощи Северо-Западной Англии заявила, что направила на место инцидента врачей. "В данный момент мы проводим оценку ситуации и работаем с представителями других чрезвычайных служб", - говорится в коммюнике.

Вещательная корпорация Би-би-си приводит слова министра транспорта Великобритании Хейди Александер, которая сказала, что "сообщений о пострадавших нет". Всего в поезде находилось около 85 человек, все они выведены из состава.

Как уточнили в британской транспортной полиции, инцидент произошел с поездом, следовавшим из Глазго в Лондон, при этом состав не завалился на бок. "Головной вагон сошел с рельсов, но остался в вертикальном положении", - говорится в заявлении. Газета The Daily Telegraph публикует фото поврежденного головного вагона. С чем именно он мог столкнуться, пока неизвестно.

Из-за инцидента все железнодорожное движение около северо-западного города Престон остановлено. Avanti West Coast предупредила, что устранение последствий происшествия может занять несколько дней. Все маршруты между шотландскими городами Эдинбург и Глазго в Лондон через Престон отменены.

Это уже второй инцидент на британских железных дорогах за последние три дня. 1 ноября в поезде, следовавшем из города Донкастер на севере Англии в Лондон, 32-летний Энтони Уильямс из северного города Питерборо напал с ножом на пассажиров. В результате нападения пострадали 11 человек, один из них - сотрудник железнодорожной компании LNER - по-прежнему находится в критическом состоянии, он получил ножевые ранения при попытке остановить преступника. Нападавший задержан.