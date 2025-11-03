В Херсонской области при атаке БПЛА погиб человек

Еще один пострадал

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, еще один мирный житель получил ранение, подорвавшись на сброшенной с дрона мины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"54-летний мужчина погиб в результате ударов БПЛА по частному сектору в Голой Пристани. В поселке Горностаевка на сброшенной с БПЛА мине подорвался 45-летний мужчина - с осколочными ранениями госпитализирован в Геническую ЦРБ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ также нанесли удары по жилой застройке в Алешках, Великих Копанях, Днепрянах, Каховке, Новой Каховке, Обрывке, Пролетарке, Песчановке и Раденске. Пострадавших в результате этих атак нет.