Число жертв ДТП с фурами в Приангарье увеличилось до трех

Пострадавший умер в больнице

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Один из пострадавших при столкновении четырех большегрузов в Иркутской области умер в больнице. Число погибших в результате ДТП увеличилось до трех, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"В больнице скончался третий пострадавший", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на 1 581 км федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе Иркутской области. Ранее сообщалось, что в результате столкновения погибли два водителя, два человека доставлены в больницы, еще один получил ушибы и от госпитализации отказался. Среди погибших и пострадавших в ДТП - граждане Белоруссии и Китая. О произошедшем проинформировали МИД этих стран. Движение на месте аварии перекрыто в обоих направлениях, работают сотрудники полиции и регионального главка МЧС России. Объезд организован через деревню Листвянка.