В Приангарье в ДТП с фурами погибли два белоруса

В МИД Белоруссии выразили соболезнования родным и близким погибших

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Два гражданина Белоруссии погибли при столкновении четырех большегрузов в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в МИД республики.

"По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 3 ноября в Куйтунском районе Иркутской области Российской Федерации, погибли два гражданина Республики Беларусь", - сообщили в МИД.

Посольство Белоруссии находится в контакте с российскими компетентными органами для уточнения всех обстоятельств трагедии и оказания необходимого консульского содействия семьям погибших. "МИД выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, благодарит российские экстренные службы и медицинских работников за оперативные действия на месте происшествия", - добавили в дипведомстве.

ДТП произошло на 1 581 км федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе Иркутской области. Ранее сообщалось, что в результате столкновения погибли два водителя, два человека доставлены в больницы, еще один получил ушибы и от госпитализации отказался. Среди погибших и пострадавших в ДТП - граждане Белоруссии и Китая. Позднее один из пострадавших скончался в больнице, число погибших увеличилось до трех.