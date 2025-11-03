Причиной схода с рельсов поезда в Англии стал оползень

Из-за инцидента все железнодорожное движение около северо-западного города Престон остановили

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Оползень стал причиной схода с рельсов поезда на северо-западе Англии. Детали инцидента, произошедшего утром 3 ноября в 06:10 (09:10 мск) в графстве Камбрия, раскрыл директор по операциям компании Network Rail Сэм Макдугалл.

"Предварительные данные указывают на то, что поезд столкнулся с оползнем немного севернее того места, где он сейчас находится", - заявил Макдугалл на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News. Представитель Network Rail, которая обслуживает большую часть железных дорог страны, сообщил, что удачная конструкция скоростного поезда привела к тому, что "он остался в вертикальном положении", и что с рельсов сошел лишь головной вагон. Всего на борту поезда, следовавшего из Глазго в Лондон, находилось 87 человек, лишь четверо из них получили незначительные ушибы, серьезных травм ни у кого не зафиксировано.

Из-за инцидента все железнодорожное движение около северо-западного города Престон остановлено. Avanti West Coast предупредила, что устранение последствий происшествия может занять несколько дней.

Корреспондент ТАСС побывал на лондонском вокзале Юстон, откуда поезда отправляются на север и северо-запад Англии, в Западный Мидленд, северный Уэльс и в Шотландию. Табло подтверждает, что рейсы в Эдинбург и Глазго отменены, на нем регулярно появляется предупреждение об инциденте, а пассажирам рекомендуется не совершать поездки севернее Престона. Особенного ажиотажа и толп людей на вокзале нет.

Это уже второй инцидент на британских железных дорогах за последние три дня. 1 ноября в поезде, следовавшем из города Донкастер на севере Англии в Лондон, 32-летний Энтони Уильямс из северного города Питерборо напал с ножом на пассажиров. В результате нападения пострадали 11 человек, один из них - сотрудник железнодорожной компании LNER - по-прежнему находится в критическом состоянии, он получил ножевые ранения при попытке остановить преступника. Нападавший задержан, ему предъявлены 15 обвинений.