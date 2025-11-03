В Москве в ДТП с тремя машинами пострадали два человека

Движение в районе аварии в сторону области затруднено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, примерно в 14:40 мск на 21-м км Варшавского шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что авария произошла в районе д. 178А. "На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Движение в районе ДТП в сторону области затруднено.