IHA: в Аланье россиянин напал с ножом на жену, с которой разводится

Женщину госпитализировали, угрозы ее жизни нет

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Гражданин РФ, предположительно, нанес ножевые ранения в Аланье своей жене, также гражданке РФ, с которой находится в процессе развода. Женщина госпитализирована, угрозы ее жизни нет, сообщило агентство IHA.

По его данным, инцидент произошел утром в 3 ноября в районе Махмутлар Аланьи. Между супругами М. Г. и А. Г. возникла ссора. Мужчина нанес несколько ударов ножом женщине. К месту происшествия были направлены подразделения скорой помощи и жандармерии. Пострадавшей на месте была оказана первая помощь, после чего ее отвезли в больницу. Мужчина задержан жандармерией, проводится расследование, отмечает IHA.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что информации по инциденту в Аланье дипломатам пока не поступало.

"В случае поступления соответствующих сведений дополнительно проинформируем", - сказали в диппредставительстве.