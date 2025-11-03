В Курганской области полиция выясняет обстоятельства погрома на кладбище

Местные СМИ ранее сообщили, что группа неизвестных разгромила несколько десятков могил и надгробий, а также осквернила захоронения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента с разгромленными могилами и оскверненными захоронениями на кладбище в Курганской области, ситуация находится на контроле. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД России.

Ранее местные СМИ сообщили, что группа неизвестных разгромила несколько десятков могил и надгробий на одном из кладбищ в регионе, а также осквернила захоронения. Последствия погрома записали на видео и распространили в социальных сетях местные жители.

"Мы выясняем все обстоятельства произошедшего. Все факты у нас зарегистрированы в отделе МВД России "Катайский", сотрудники работают, устанавливают все обстоятельства. Ситуацию держим на контроле", - сказали в управлении.