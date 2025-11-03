Бастрыкин потребовал доклад по делу о драке в Новой Москве

Инцидент произошел во дворе ЖК "Филатов луг"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах драки приезжих в ЖК "Филатов луг" в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В социальных медиа сообщается, что во дворе столичного ЖК "Филатов луг" группа приезжих устроила драку, используя при этом ножи и топоры. <…> Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. доложить об обстоятельствах произошедшего, а также о решении, принятом надзорным ведомством", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту драки органами внутренних дел возбуждено уголовное дело. Следственные органы СК России по Москве ходатайствуют перед надзорным ведомством о передаче материалов в свое производство.