Умер оказавшийся под завалами башни в Риме румынский рабочий

Рабочий провел под завалами почти 11 часов

БУХАРЕСТ, 4 ноября. /ТАСС/. Один из двух румынских рабочих, пострадавших в результате обрушения в центре Рима средневековой башни, скончался в больнице. Об этом сообщило Радио Румынии.

Рабочий провел под завалами почти 11 часов, был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

МИД Румынии сообщил, что второй румынский рабочий, находившийся на стройке, был легко ранен, его жизнь находится вне опасности.

Обрушение башни Torre dei Conti на Императорских форумах произошло около полудня 3 ноября. Затем последовало повторное обрушение. Башня находилась на реконструкции и была обнесена заграждениями. Радио Румынии отмечает, что причиной обрушения могли стать ведущиеся в последние месяцы работы по строительству поблизости новой линии метро.