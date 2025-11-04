ANSA: частично обрушившуюся средневековую башню в Риме признали аварийной

По данным агентства, есть угроза нового обрушения

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Частично обрушившаяся в понедельник в центре Рима средневековая башня признана аварийной. Как сообщает агентство ANSA, существует угроза нового обрушения.

Обрушение башни Torre dei Conti на Императорских форумах произошло около полудня понедельника. Затем последовало повторное обрушение. Башня находилась на реконструкции и была обнесена заграждениями.

На объекте во время инцидента находились только задействованные в реконструкции рабочие. Трое из них пострадали и были госпитализированы, один впоследствии скончался, двое находятся в больнице, их состояние не вызывает опасений.

Башня Torre dei Conti, названная в честь заказчика ее строительства Пьетро дей Конти, графа Ананьи, в IX веке была возведена на одной из частей древнего форума императора Веспасиана. Затем она служила домом для семьи Папы Римского Иннокентия III. Поэт Франческо Петрарка назвал ее уникальной, а Галилео Галилей использовал ее, предположительно, в 1630 году для своих астрономических наблюдений. В Риме есть легенда, что при ее строительстве использовались камни из Колизея.

Башня значительно пострадала при землетрясениях в 1349 году, а затем в XVII веке. Изначально ее высота достигала 50-60 м, сейчас она составляет 29 м.

После реставрационных работ в ней планировалось открыть музей.