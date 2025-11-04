В Казахстане госпитализировали 86 человек после банкета в кафе

Причиной стал сальмонеллез

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Причиной массового отравления и госпитализации 86 человек после банкета в кафе в Аркалыке Костанайской области на севере Казахстана стал сальмонеллез. Об этом сообщила журналистам замруководителя областного департамента санэпидконтроля Гулим Досумова.

"Обследованы сотрудники кафе, у двоих выявлена Salmonella Enteritidis, которая идентична возбудителю, обнаруженному у больных. Можно сделать предварительные выводы, что предполагаемым источником инфекции стали сотрудники кафе, у которых обнаружили Salmonella Enteritidis. Они не были больны и не обращались за медпомощью. В медицине это называется здоровое носительство", - приводит слова Досумовой газета "Костанайские новости".

По ее словам, после инцидента кафе "Жайна" запретили работать, а сотрудников отстранили от должностей. По данным издания, часть отравившихся не присутствовала на банкете, но они ели саркыт - традиционное для казахской культуры угощение, которое раздают с собой гостям после какого-либо праздника.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.