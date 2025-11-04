ТАСС: Гусейна Гасанова повторно объявили в розыск

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, это может быть связано с возбуждением нового уголовного дела против бизнес-тренера

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов, обвиняемый в неуплате налогов на 170 млн рублей, мог быть вновь объявлен в розыск в связи возбуждением в отношении него нового уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Причиной переобъявления Гасанова в розыск может быть новое уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Как следует из базы розыска МВД России, Гасанов переобъявлен в розыск. В карточке розыска блогера говорится, что он разыскивается по статье УК. "Переобъявлен", - указано в базе МВД.

Чертановский суд Москвы 14 мая заочно арестовал Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализации преступных доходов). По этой статье ему грозит до 7 лет колонии. Как выяснили следователи, Гасанов в 2019-2021 годах не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей. Блогер был объявлен в розыск, в том числе в международный.

Гасанов - российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курсов по обучению навыкам ведения бизнеса. Согласно данным из открытых источников, проживает за пределами России.