В Молдавии активистку блока "Победа" заочно приговорили к тюремному сроку

Блок "Победа" уже назвал решение суда "политическим заказом" и будет добиваться его отмены

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Руководитель территориальной организации молдавского оппозиционного блока "Победа" в городе Единец Светлана Панчук была заочно приговорена к четырем годам тюрьмы по обвинению в нарушениях при финансировании упраздненной ранее партии "Шор". Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.

"Панчук была признана виновной в соучастии в умышленном принятии финансирования политической партии со стороны организованной преступной группы", - уточняется в сообщении. С подобными формулировками похожие приговоры получают и другие активисты, а также руководители блока, который был создан Иланом Шором после запрета молдавскими властями его партии.

Блок "Победа" уже назвал решение суда "политическим заказом" и будет добиваться его отмены. В распространенном заявлении говорится, что за этим решением стоит Партия действия и солидарности, которая контролирует парламент, правительство и оказывает поддержку президенту страны Майе Санду. Оппозиция обвиняет действующую власть в подчинении системы юстиции в стране под молчаливое согласие западных доноров.