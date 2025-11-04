SCMP: в Гонконге из колумбария украли прах актера Лю Цзяляна

Полиция задержала подозреваемого в причастности к преступлению

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 4 ноября. /ТАСС/. Подразделение полиции Гонконга по борьбе с тайными преступными обществами, известными как триады, задержало мужчину по подозрению в причастности к краже из колумбария праха легенды гонконгского кино, режиссера и актера фильмов о кунг-фу Лю Цзяляна (Лау Ка-Люн, 1934-2013). Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Как рассказала изданию представительница кладбища По-Фук Хилл в Гонконге, колумбарий получил сообщения о краже урн "отдельных клиентов" и сообщил об этом в полицию. Собеседница газеты отказалась раскрыть количество ограбленных урн, но известно, что краж было несколько. "Мы сотрудничаем с полицией в расследовании, которое продолжается", - сказала она. Газета уточнила, что за прах Лю Цзяляна похитители потребовали выкуп.

SCMP отмечает, что, по мнению вдовы режиссера, прах ее мужа был украден из колумбария в мае-августе 2025 года. С ее слов, в распоряжении полиции оказались фотографии урн с прахом ее супруга, сделанные ворами. "Когда полиция спросила меня, готова ли я заплатить выкуп, я сказала нет", - приводит SCMP ее слова.

Лю Цзялян (Лау Ка-Люн) - гонконгский актер и кинорежиссер, знаменитый фильмами, пропагандирующими китайские боевые искусства. Являлся сторонником представления кунг-фу в "наиболее аутентичном" виде и считается одним из самых известных кинематографистов эпохи расцвета фильмов о кунг-фу в 1970-1980-е годы. Cреди его самых узнаваемых кинолент - такие фильмы, как "Вызов мастеров" (1976), "Палачи из Шаолиня" (1977), "Клуб боевых искусств" (1981), "Боец с шестом" (1984), "Пьяный мастер 2" (1994) и другие.