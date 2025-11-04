По делу о ранении россиянки в Аланье назначили судебное заседание

Россиянин нанес своей жене ножевые ранения, позже его задержала местная полиция

СТАМБУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Предварительное судебное заседание назначено по делу о причинении вреда здоровью россиянки в турецком курортном городе Аланья, ее супруг задержан. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Агентство IHA 3 ноября сообщило, что россиянин нанес ножевые ранения своей жене, также российской гражданке, с которой находится в процессе развода. Женщина была госпитализирована. Инцидент произошел в районе Махмутлар.

"По данным турецкой стороны, после оказания медицинской помощи пострадавшая выписана из больницы. Ее муж задержан местными правоохранительными органами. Назначено предварительное судебное заседание, по результатам которого планируется избрание ему меры пресечения", - сказали в генконсульстве.