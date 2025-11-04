В Москве задержали мужчину, который напал на таксиста

Правонарушителя передали сотрудникам полиции

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мужчина, ударивший таксиста, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали гражданина, напавшего на водителя такси на северо-западе столицы. К патрулирующим росгвардейцам на Сходненской улице обратился водитель такси и сообщил, что стал жертвой нападения со стороны пассажира. По словам мужчины, во время поездки пассажир вел себя агрессивно и, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта злоумышленник ударил таксиста в лицо и разбил его мобильный телефон стоимостью около 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правонарушитель был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.