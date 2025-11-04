В Челябинске задержали подозреваемую в убийстве дочери

По данным следствия, задержанная спрятала тело ребенка в диване в арендованной квартире

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в убийстве своей пятилетней дочери, задержана в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы 3 ноября поступило сообщение об обнаружении в квартире дома на улице 250-летия Челябинска тела пятилетней девочки с колото-резаными ранениями, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летняя жительница Башкирии с сентября 2025 года посуточно арендовала квартиру в Челябинске. Тело ребенка в диване обнаружила собственница жилья после выселения подозреваемой.

"Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области оперативно установлено место нахождения подозреваемой на территории Республики Башкортостан, она доставлена в территориальный следственный отдел. В настоящее время осуществляется допрос фигурантки об обстоятельствах совершенного преступления. Следствие планирует предъявить ей обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы.