Экс-мэр Одессы Труханов обжаловал круглосуточный домашний арест

Политика обвиняют в служебной халатности

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Труханов © REUTERS/ Nina Liashonok

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о круглосуточном домашнем аресте. Об этом сообщил изданию "Общественное" адвокат экс-мэра Александр Лысак.

Как отметил адвокат, Апелляционный суд дату заседания пока не назначал.

Суд на Украине 31 октября отправил Труханова под круглосуточный домашний арест до 28 декабря с обязанностью носить электронный браслет. Также меру пресечения тогда избрали восьми должностным лицам Одесского горсовета и коммунального предприятия "Городские дороги". Труханова обвиняют в служебной халатности, так как он не обеспечил надлежащую работу одесской канализации, из-за чего во время наводнения 30 сентября погибли 10 человек. Экс-мэру грозит до восьми лет тюрьмы.

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существовали серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют Труханова в том, что он недостаточно активно проводил политику "декоммунизации".

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявляет, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, дублирующей функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. 16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.