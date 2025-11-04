На Украине в одном из филиалов "Энергоатома" прошли следственные действия

В компании сообщили, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Следственные действия прошли 4 ноября в одном из филиалов подразделения оператора национальных атомных станций Украины "Энергоатом". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В одном из филиалов обособленного подразделения "НАЭК "Энергоатом" проводились следственные действия. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы и разъяснения", - говорится в Telegram-канале "Энергоатома". Там не уточняют, с каким делом связаны обыски.

При этом в сообщении отмечается, что "Энергоатом" "придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции", что может быть связано с сегодняшним сообщением Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об экстрадиции из Германии одного из четырех обвиняемых по делу о коррупции в НАЭК на $3,5 млн при строительстве Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

В НАБУ заявили 4 ноября, что на родину привезен глава частной строительной компании, который в ноябре 2023 года был объявлен в розыск, в апреле 2025 года задержан при содействии немецких правоохранительных органов.

16 января 2024 года НАБУ завершило расследование дела о многомиллионной коррупции в "Энергоатоме". По данным следствия, компания "Атомпроектинжиниринг", входящая в структуру "Энергоатома", в 2020 году в обход открытых торгов заключила с частной фирмой договор на завершение строительства хранилища по завышенной втрое цене. В результате госпредприятие переплатило около 100 млн гривен (порядка $3,5 млн по курсу Нацбанка Украины на тот момент). Обвиняемыми по этому делу проходят фигурант, бывший гендиректором, начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения "Энергоатома", а также руководитель частной компании и глава ее юридического отдела. Их фамилии не указываются. Дело возбуждено по статье о присвоении и растрате имущества организованной группой в особо крупных размерах.