Эксперт Панчи назвал причину обвала башни в Риме

РИМ, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Причины обвала в центре Рима средневековой башни Torre dei Conti, построенной на античном форуме Веспасиана, стали предметом расследования правоохранительных органов Италии. Как сообщает агентство ANSA, дело переквалифицировано в "непреднамеренное убийство" после смерти румынского рабочего, извлеченного из-под завалов спустя более 10 часов после происшествия.

В СМИ называются разные возможные причины, приведшие к трагедии. Среди них работы по реконструкции как в самой башне, так и внешние работы по сооружению ветки метрополитена, которая должна соединить Колизей с площадью Венеции и проходить под Императорскими форумами. В среду новую станцию "Колизей" на этой ветке должны были представить журналистам, но мероприятие отложили из-за объявленного в Риме траура по погибшему рабочему.

Бывший президент Союза архитекторов Рима, член комиссии по охране культурных ценностей архитектор Алессандро Панчи не склонен видеть причину обвала в сооружении метро. Эту гипотезу отвергли и в римской мэрии.

"Метро проходит намного глубже, и обе станции физически далеки от башни. Конечно, вибрации оказывают влияние на такие старые постройки. Но они возникают не только от движения поездов метро, но и от проезда наземного транспорта и даже элементарного хождения людей", - сказал специалист в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению Панчи, пока выводы делать преждевременно, необходимо провести подробный анализ как проекта по восстановлению башни, так и стадий его реализации. "Не надо забывать и об изменениях статичности здания, которое подверглось множественным перестройкам и модификациям с течением веков", - продолжил собеседник агентства.

Перестройки и реконструкции

Именно не самые грамотные и аккуратные с точки зрения статики и архитектуры решения относят к временам фашизма, когда по распоряжению Бенито Муссолини была полностью перестроена вся зона Императорских форумов. Тогда был снесен целый средневековый квартал Алессандрино, буквально выросший поверх античных форумов. Башня, сооруженная в IX веке и значительно пострадавшая во время землетрясений в 1349 году, а затем в XVII веке, сохранилась. Там в 1930-х годах были обустроены офисы, а саму постройку укрепили. Как пишет газета Il Fatto quotidiano, именно от этих архитектурных вмешательств было решено избавиться в первую очередь.

Башня была полностью закрыта с 2007 года. В июне этого года там началась реконструкция, которая предполагала создание музейного и туристического пространства. Общая стоимость проекта достигала почти €7 млн. Только что была завершена первая фаза работ стоимостью €400 тыс. По заявлению Управления по надзору за культурным наследием Рима, все необходимые проверки на устойчивость были осуществлены. Работы предполагалось завершить в 2026 году, когда внутри башни высотой 29 м должны были появиться бар с панорамным видом и ведущий к нему лифт.

Архитектор Панчи считает, что, несмотря на крайнюю уязвимость башни, ее восстановление возможно. "У итальянцев большой опыт восстановления исторических зданий, понесших значительный ущерб. Достаточно подумать о постройках в центре Италии, разрушенных при землетрясениях. Но я всегда говорю, что стены рассказывают свою историю. И эта история утрачивается, потому что, как бы мы ни были близки к оригиналу при восстановлении, мы используем другие материалы", - заявил эксперт.

Обстановка после обрушения

С момента основного обрушения внутри башни, произошедшего в понедельник около полудня, сообщалось еще о нескольких обвалах и риске их повторения. Вся территория вокруг сооружения оцеплена, проход пешеходов и проезд транспорта запрещены. У ограждения лежат цветы в память о погибшем рабочем. Во избежание возможного звукового воздействия и вибрации власти решили отменить запланированный пролет над центром города пилотируемой группы "Фречче триколоре" в честь отмечаемого 4 ноября праздника Вооруженных сил Италии.

При этом, как убедился корреспондент ТАСС, туристы продолжают гулять по проспекту Императорских форумов, наконец освобожденному от перегородок, стоявших во время строительства новой станции метро "Колизей". Кто-то из любопытства останавливается возле башни. Кафе напротив работает в штатном режиме.