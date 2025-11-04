В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Александр Гусев призвал отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА введен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. <...> Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что в Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Кроме того, подобную угрозу объявили на территории Россошанского района Воронежской области.

"Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал глава региона.

В новость внесены изменения (22:09 мск) - добавлена информация об угрозе на территории Россошанского района.