В Астрахани три человека пострадали в ДТП со скорой помощью

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП

Редакция сайта ТАСС

© Управление МВД России по Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и еще двух автомобилей произошло в Астрахани. В результате столкновения в скорой пострадали три человека, сообщили в управлении МВД России по Астраханской области.

Авария произошла в 18:30 мск на улице Ноздрина в Астрахани. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи "Газель Некст" столкнулся с "Фольксвагеном" и "Ниссаном". От удара скорая помощь опрокинулась. "В результате ДТП в автомобиле скорой помощи пострадали три человека: фельдшер - женщина 2002 года рождения, пассажиры - мужчина 1992 и женщина 2003 годов рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в управлении МВД России.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.