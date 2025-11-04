На Камчатке за сутки зафиксировали 30 афтершоков

В населенных пунктах региона ощущались пять из них

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 30 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 30 афтершоков магнитудой до 6,3. В населенных пунктах региона ощущались пять из них", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе зафиксирована активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.