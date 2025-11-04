ABC: в Кентукки потерпел крушение самолет

Есть пострадавшие

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Самолет потерпел крушение возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). Об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC.

В результате происшествия есть пострадавшие. На место выдвинулись экстренные службы. Причины произошедшего пока не называются.

Аэропорт, указывает телеканал ABC News, подтвердил инцидент и сообщил о временном закрытии.

Телекомпания CNN в свою очередь уточняет, что речь идет о самолете McDonnell Douglas MD-11 американской логистической компании UPS.

Полиция Луисвилла сообщила, что на месте крушения возник пожар и призвала всех в радиусе 5 миль (8 км) от аэропорта "находиться в укрытии" и избегать места крушения до дальнейшего уведомления.