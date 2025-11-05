В Кентукки из-за крушения самолета погибли минимум три человека

Еще 11 пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 11 пострадали в результате крушения самолета логистической компании UPS возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

"По меньшей мере три человека погибли, полагаю, что это число вырастет. Не менее 11 человек пострадали, некоторые из них серьезно, им оказывают помощь в местных больницах", - сказал он на пресс-конференции в Луисвилле, трансляция которой ведется на YouTube-канале местных властей.

Губернатор добавил, что два человека, которые могли находиться в месте крушения, числятся пропавшими без вести.