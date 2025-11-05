В Сургуте при пожаре погибли женщина и двое детей

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Пожар, произошедший в дачном доме в Сургуте, унес жизни женщины и двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горел двухэтажный дачный дом. Уже через несколько минуты к месту вызова прибыли первые подразделения 49-й пожарно-спасательной части. <...> Звеньями газодымозащитной службы обнаружен пострадавший мужчина и передан бригаде скорой помощи. В ходе разведки огнеборцы обнаружили женщину и двоих детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.

К моменту прибытия пожарных дом был охвачен огнем, обрушились кровля и межчердачное перекрытие. Ликвидировать возгорание удалось в 05:16 (03:16 мск) на площади 72 кв. метра. К тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС и следователями. По предварительным данным ведомства, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.