В Новокузнецке мошенники оборудовали абонентские терминалы для массовых обзвонов

Злоумышленники обманули не менее шести граждан, общий ущерб превысил 680 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Первое в Кузбассе уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика возбуждено против жителя Новосибирской области. При помощи специального оборудования мошенники обзванивали жителей России и убеждали их перевести деньги на "безопасные счета", сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что мужчина, находясь на территории Адлера, вступил в состав организованной группы для совместного совершения преступлений в отношении граждан. С этой целью он арендовал три квартиры в Новокузнецке, где в целях конспирации создавал видимость проживания, а также установил и настроил абонентские терминалы пропуска трафика - сим-боксы, предназначенные для одновременной работы большого количества сим-карт. Используя их, соучастники преступления, находясь в других регионах, одновременно обзванивали граждан и под видом работников различных организаций убеждали их перевести денежные средства на "безопасные счета", - говорится в сообщении.

На данный момент установлено, что не менее шести граждан были обмануты, общий ущерб превысил 680 тыс. рублей. Потерпевшими от деятельности злоумышленников стали жители Санкт-Петербурга, Костромы, Новосибирской и Кемеровской областей. По уголовному делу в Новокузнецке был задержан 27-летний житель Новосибирской области. В ходе обыска в съемных квартирах задержанного изъято шесть мини-станций, телефоны, ноутбуки и роутеры.

Суд заключил мужчину под стражу. Также рассматривается его причастность к преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности, а также другие участники преступной схемы.