Защита от взрывов на "Листвяжной" не соответствовала проектной документации

На шахте отсутствовала действующая проектная документация, содержащая обоснование выбора способов и мер по борьбе с пылью и пылевзрывозащите при проведении вентиляционного штрека

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Система защиты, действовавшая на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области с июля по 25 ноября 2021 года, когда в результате взрыва погиб 51 человек, не соответствовала проектной документации, следует из приговора Центрального районного суда Кемерова.

"В отсутствие надлежащего контроля эксплуатация шахты в период с июля по 25 ноября 2021 года включительно осуществлялась без необходимых проектов. <...> Применяемые в шахте способы и средства взрывозащиты горных выработок, а также способы и средства пылевзрывозащиты выработок лавы не были обоснованы проектной документацией, что является нарушением п. 182 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору", - говорится в тексте приговора.

В частности, схема проветривания выемочного участка №823 шахты не соответствовала представленным в документах схемам проветривания, то есть не соответствовала проектной технической документации. Кроме этого, проектная документация системы аэрогазового контроля с июля по 25 ноября 2021 года утратила свою актуальность и не могла использоваться, так как в ней отсутствовали участки контроля "Выемочный участок "Лава 823", "Подготовительная выработка "Вентиляционный штрек №823". Данные участки были непосредственно связаны с добычей угля в указанный период.

При этом фактическая расстановка аппаратуры аэрогазового контроля не соответствовала имеющимся проектным решениям. Также на шахте отсутствовала действующая проектная документация, содержащая обоснование выбора способов и мер по борьбе с пылью и пылевзрывозащите при проведении вентиляционного штрека, что является нарушением требований п. 14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах".

Взрыв метана в вентиляционном штреке №823 шахты "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. В марте 2025 года суд приговорил председателя совета директоров компании "СДС-уголь" и собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева к 3 годам 6 месяцам условно. Бывший гендиректор компании "СДС-уголь", которой принадлежит шахта "Листвяжная", Геннадий Алексеев был приговорен к 5 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, бывший технический директор Антон Якутов - к 5 годам лишения свободы. По версии следствия, Алексеев и Якутов в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других акционеров компании "СДС-уголь" умышленно бездействовали, что впоследствии привело к взрыву метанопылевоздушной смеси в горных выработках, унесшему жизни нескольких десятков человек, а также к ущербу в размере более 1,5 млрд рублей, который впоследствии был возмещен.