В Ярославской области объявили беспилотную опасность

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев.

"В Ярославской области беспилотная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место",- написал он.