Статья
Трое спаслись. Ночной пожар в Сургуте унес жизни взрослых и детей
Редакция сайта ТАСС
05:46
Семь человек погибли в результате пожара в дачном доме в Сургуте. ТАСС собрал главное о происшествии.
- Пожар произошел в СОТ "Прибрежный 1". Горело двухэтажное здание. К моменту прибытия пожарных кровля и межчердачное перекрытие уже обрушились.
- Спасатели нашли тела семи человек, в том числе женщину и четверых детей. Личности погибших устанавливаются.
- При пожаре выжили три человека. Двое выбрались из горящего дома сами. Еще одного с ожогами доставили в больницу.
- Огонь полностью уничтожил дом. Ликвидировать возгорание удалось в 05:16 (03:16 мск) на площади 72 кв. м.
- К тушению привлекли 39 человек и 11 единиц техники.
- Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
- Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.