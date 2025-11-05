Инспектор МЧС не обращался в полицию при проверке приюта в Кемерове

При этом Роман Плет имел право обратиться за содействием, отметили в суде

КЕМЕРОВО, 5 ноября. /ТАСС/. Государственный инспектор по пожарному надзору Роман Плет, который был осужден за халатность после пожара в приюте в Кемерове, где погибли 23 человека, не обращался в полицию за помощью при проведении проверки. При этом он мог провести выездную проверку в приюте до пожара, сразу после своего выхода из отпуска, следует из приговора Заводского районного суда Кемерова.

Пожар в незаконно работавшем социальном приюте "Доброе дело" в Кемерове произошел вечером 23 декабря 2022 года. Погибли 23 человека, еще пятеро пострадали. В Генпрокуратуре сообщали, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Плет был признан виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и приговорен к четырем годам колонии-поселения. При этом инспектор не признавал свою вину в полном объеме, заявляя, что по закону не имел права проверять жилой дом, в котором находился приют.

"В инкриминируемый период Плет не обратился за содействием к органам полиции. <...> По какой причине Плет ранее не обратился с мотивированным представлением и проектом решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия по данному объекту, ему не известно. <...> Вообще таких случаев - обращений к помощи полиции он в своей служебной деятельности не помнит", - говорится в тексте приговора.

При этом судом установлено, что, согласно Положению о федеральном государственном пожарном надзоре, Плет имел право обратиться за содействием к органам полиции.

Также в ходе судебного заседания выяснилось, что до пожара, 2 сентября 2022 года, Плет направил в прокуратуру заявление о проведении выездной проверки. Однако в прокуратуре он получил отказ, так как в документах не были изложены сведения, обосновывающие угрозу причинения вреда. В частности, Плет не собрал достоверные материалы, неверно указал адрес. Повторно в прокуратуру он обратился только 30 ноября 2022 года и спустя пять дней получил необходимое разрешение. В это время он уже находился в отпуске.

"23 декабря 2022 года [в день пожара] Плет вышел из отпуска и находился на рабочем месте. <...> Зная о том, что собственник готов обеспечить доступ в указанный дом, никаких мер для незамедлительной проверки не принял, вышестоящему руководству о данном обстоятельстве не доложил, вопрос о проведении инспекционного визита не инициировал, соответствующее решение не получил", - следует из текста приговора.