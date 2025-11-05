Пострадавший при пожаре в Сургуте находится в тяжелом состоянии

Мужчину доставили в городскую клиническую больницу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Пострадавший при пожаре в Сургуте в Югре, где погибли семь человек, в тяжелом состоянии, он находится под постоянным наблюдением врачей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Департамент здравоохранения Югры сообщил, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Руслан Кухарук поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в пожаре.