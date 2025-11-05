В Челябинске выявили махинации в работе водоканала на 116 млн рублей

Управление СК России по региону завело уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Управления ФСБ России по Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области выявили факты злоупотребления полномочиями руководством муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", следователем управления СК России по региону возбуждено уголовное дело. По предварительным оценкам, нанесенный бюджету Челябинска ущерб превышает 116 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области выявлен и пресечен факт противоправной деятельности в стратегическом секторе экономики города Челябинска. Проводятся следственные оперативные действия по месту жительства и работы генерального директора муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", направленные на установление иных участников противоправной деятельности", - сказали в пресс-службе.

По данным УФСБ, в июле 2024 года генеральный директор и главный инженер предприятия по предварительному сговору злоупотребили должностными полномочиями при заключении с ООО "Проекты и решения" двух муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению аварий на объектах уличной сети Челябинска по завышенной стоимости. В результате противоправных действий злоумышленниками нанесен ущерб бюджету Челябинска только по этим двум контрактам, по предварительным оценкам, на сумму свыше 116 млн рублей.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности следственным управление СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).