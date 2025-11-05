В Сумской области повреждены три объекта инфраструктуры

Они находятся в Сумском, Тростянецком и Глуховском районах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Три объекта инфраструктуры получили повреждения в Сумской области на севере Украины из-за взрывов. Об этом рассказал глава военной администрации региона Олег Григоров.

Как он отметил в Telegram-канале, поврежденные объекты находятся в Сумском, Тростянецком и Глуховском районах области.

Ранее "Горводоканал" горсовета Сумской области сообщал о перебоях с водой в городе Сумы из-за обесточивания одного из водозаборов города.

Вечером 4 ноября местные СМИ сообщали о взрывах в Сумах. В ночь на 5 ноября в Сумской области работали сирены воздушной тревоги.